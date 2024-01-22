Приговор обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой огласят 25 января

Приговор Дарье Треповой*, которая обвиняется по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, будет оглашён 25 января.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судью.

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, 5щё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.