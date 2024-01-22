Приговор обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой огласят 25 января
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судью.
Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, 5щё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.