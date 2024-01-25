Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии

Суд вынес приговор Дарье Треповой*, которая обвиняется по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, судья признал Трепову виновной в инкриминируемых ей преступлениях и приговорил к 27 годам заключения в колонии общего режима со штрафом 600 000 руб.

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима. Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.