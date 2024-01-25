Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии
- РИА Новости
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Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, судья признал Трепову виновной в инкриминируемых ей преступлениях и приговорил к 27 годам заключения в колонии общего режима со штрафом 600 000 руб.
Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима. Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта.
Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.