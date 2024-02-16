ГП считает слишком мягким приговор Треповой, осуждённой на 27 лет колонии

Генпрокуратура России просит ужесточить приговор Дарье Треповой* по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда. Надзорное ведомство считает, что срок, назначенный Треповой, слишком мягкий.

«В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой. В нём ведомство указывает, что в части назначенного осуждённой срока наказания приговор излишне мягкий», — сказала представитель суда.

25 января суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. Сама Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.