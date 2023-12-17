В МИД России назвали преждевременным ввод миротворцев ООН в Газу
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Он подчеркнул, что в ситуации с палестино-израильским конфликтом выдвигаются различные сценарии по его урегулированию, включая ввод миротворцев под эгидой ООН.
«Однако в настоящее время в условиях продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа и силовых рейдов на Западном берегу реки Иордан практическое обсуждение подобных инициатив является преждевременным», — приводит РИА Новости слова Ильичёва.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости решения вопроса создания палестинского государства.