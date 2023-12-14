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Путин заявил о необходимости решения вопроса создания палестинского государства

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Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости решения вопроса создания палестинского государства.

«Мы так же, как и Турция, исходим из того, что должны быть всё-таки имплементированные решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал Путин.

Президент России отметил, что это чрезвычайно важно.

По его словам, необходимо создать фундаментальные основы для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Также Путин отметил лидирующую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в секторе Газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

13 декабря секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, в ходе которого они обсудили ситуацию в секторе Газа.

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