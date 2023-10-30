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Дети из Газы рассказали RT, что в очереди за хлебом приходится стоять 3—4 дня

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Дети, живущие в Газе, рассказали RT Arabic, что в очереди за хлебом приходится стоять 3—4 дня. Это связано с кризисом в работе пекарен в анклаве: в результате ударов израильской авиации повреждены пекарни на различных палестинских территориях.
Дети из Газы рассказали RT, что в очереди за хлебом приходится стоять 3—4 дня
  • globallookpress.com
  • © Ahmad Hasaballah

«Хлеба нигде не найти, а мы хотим есть. У нас в семье 20 человек, которых нужно кормить», — сказал в эфире RT местный мальчик.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани ранее заявил, что лишение жителей сектора Газа воды, продовольствия, лекарств неприемлемо.

9 октября стало известно, что министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью заблокировать сектор Газа. По его словам, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива».

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