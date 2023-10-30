Дети из Газы рассказали RT, что в очереди за хлебом приходится стоять 3—4 дня

Дети, живущие в Газе, рассказали RT Arabic, что в очереди за хлебом приходится стоять 3—4 дня. Это связано с кризисом в работе пекарен в анклаве: в результате ударов израильской авиации повреждены пекарни на различных палестинских территориях.

«Хлеба нигде не найти, а мы хотим есть. У нас в семье 20 человек, которых нужно кормить», — сказал в эфире RT местный мальчик.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани ранее заявил, что лишение жителей сектора Газа воды, продовольствия, лекарств неприемлемо.

9 октября стало известно, что министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью заблокировать сектор Газа. По его словам, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива».