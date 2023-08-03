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Посол: Россия и Иран могут заключить обновлённый договор о партнёрстве до конца года

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Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что российская и иранская стороны могут заключить обновлённый договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве до конца текущего года.

Как он рассказал РИА Новости, несколько дней назад в Тегеране уже прошли переговоры на эту тему, и в этом месяце они будут продолжены в Москве.

«Мы надеемся на то, что эти переговоры станут последними и документ будет направлен на подписание и финализирован... Мы считаем, что на уровне правительств всё будет даже раньше конца года», — отметил дипломат.

Вместе с этим Джалали напомнил, что данный договор ещё должны ратифицировать парламенты двух государств.

Ранее в иранском МИД указали, что полноправное членство Ирана в ШОС увеличит поставки энергоносителей из России и Ирана.

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