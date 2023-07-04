МИД: полноправное членство Ирана в ШОС увеличит поставки энергоносителей из России
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Об этом сообщил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
По его словам, со вступлением страны в ШОС «произойдут большие изменения».
«Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей», — цитирует его РИА Новости.
ШОС выпустила декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации.