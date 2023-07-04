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МИД: полноправное членство Ирана в ШОС увеличит поставки энергоносителей из России

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Полноправное членство Ирана в ШОС увеличит поставки энергоносителей из России и Ирана.
МИД: полноправное членство Ирана в ШОС увеличит поставки энергоносителей из России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

По его словам, со вступлением страны в ШОС «произойдут большие изменения».

«Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей», — цитирует его РИА Новости.

ШОС выпустила декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации.

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