МИД: полноправное членство Ирана в ШОС увеличит поставки энергоносителей из России

Полноправное членство Ирана в ШОС увеличит поставки энергоносителей из России и Ирана.

Об этом сообщил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

По его словам, со вступлением страны в ШОС «произойдут большие изменения».

«Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей», — цитирует его РИА Новости.

ШОС выпустила декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации.