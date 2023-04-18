RMF: польский министр Телюс рассказал о провале переговоров с Украиной по сельхозпродукции

Переговоры Польши и Украины по вопросу о ввозе сельскохозяйственной продукции провалились, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс.

Слова Телюса приводит радиостанция RMF FM.

Согласно данным радиостанции, переговоры провалились по причине неспособности сторон выработать механизм транзита товаров, приемлемый для польских аграриев.

Министр подчеркнул, что для Варшавы важна отправка в другие страны ввозимой в Польшу транзитом украинской продукции.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.