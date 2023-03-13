Super Express: генпрокурор Польши Зебро пришёл на пресс-конференцию с пистолетом за поясом
Об этом информирует газета Super Express.
Как пишет издание, пресс-конференция проходила на угледобывающей шахте «Белхатув».
«Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк», — говорится в материале.
После этого журналисты обратились к генпрокурору с просьбой прокомментировать инцидент.
По словам Зебро, у него имеется разрешение на ношение оружия. Он добавил, что любит стрелять в тире.