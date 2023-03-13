Узнать больше

Super Express: генпрокурор Польши Зебро пришёл на пресс-конференцию с пистолетом за поясом

Короткая ссылка
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро пришёл на пресс-конференцию с пистолетом за поясом.

Об этом информирует газета Super Express.

Как пишет издание, пресс-конференция проходила на угледобывающей шахте «Белхатув».

«Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк», — говорится в материале.

После этого журналисты обратились к генпрокурору с просьбой прокомментировать инцидент.

По словам Зебро, у него имеется разрешение на ношение оружия. Он добавил, что любит стрелять в тире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить