Над Белгородской областью около 20:00 мск сбили украинский БПЛА

Над Белгородской областью около 20:00 мск сбили ещё один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении. Ещё один украинский БПЛА был сбит над территорией Белгородской области около 18:50 мск.