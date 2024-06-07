Над Белгородской областью около 20:00 мск сбили украинский БПЛА
Над Белгородской областью около 20:00 мск сбили ещё один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ещё один украинский БПЛА был сбит над территорией Белгородской области около 18:50 мск.
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