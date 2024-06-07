Голикова: в Соцфонде хватит денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

В Соцфонде хватит средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявила на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сейчас мы начнём формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра. Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 млрд рублей», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года.