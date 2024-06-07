Политолог Мезюхо связал изменения в ядерной стратегии США с выборами

Опрошенные RT эксперты объяснили, с какой целью Соединённые Штаты Америки вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию.

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с RT выразил мнение, что такое решение может означать «начало гонки ядерных вооружений».

«Ни о каких договорах об ограничении ядерных вооружений говорить не приходится. США вступают в эту гонку. На практике это уже начиналось. Уже бомба сделана B61 (тип 13), сейчас американцы разворачивают, восстанавливают утраченное производство обогащённого урана на своей территории. Они его утратили, сейчас произвели в этом году первые 90 кг, по словам Байдена. Они разрабатывают новые баллистические ракеты межконтинентального радиуса и ракеты среднего радиуса действия, в том числе пытаются создать гиперзвуковые ракеты», — пояснил он.

Политолог Иван Мезюхо связал изменения с приближающимися выборами. По словам собеседника RT, нынешняя администрация американского президента превращает ядерную тематику в предвыборную риторику, делая мир ещё более небезопасным.

«На протяжении многих лет США в лице разных глав государств расшатывали глобальную систему безопасности. Джо Байден продолжает этим заниматься, тем самым не создавая условий для нормализации взаимоотношений государств по вопросу диалога вокруг применения и распространения ядерного оружия. Я думаю, что это не последняя новость такого порядка. Впереди ещё большой временной промежуток до президентских выборов», — добавил специалист.

Он предположил, что Байден может пойти на изменение других стратегических оборонных документов «с целью самопиара и переключения внимания от собственных кадровых экономических провалов на тему России, Китая, Северной Кореи и кого угодно».

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что Вашингтон видит необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.

По его словам, Джо Байден недавно опубликовал обновлённую информацию о размещении ядерного оружия, учитывающую реалии ядерной эры. В ней говорится о необходимости полагаться на рост ядерного арсенала, а также сдерживания России, Китая и Северной Кореи.