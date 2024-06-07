Белый дом: США видят необходимость увеличивать ядерный арсенал страны
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, американский лидер Джо Байден недавно опубликовал обновлённую информацию о размещении ядерного оружия, учитывающую реалии ядерной эры.
В ней говорится о необходимости полагаться на рост ядерного арсенала, а также сдерживания России, Китая и Северной Кореи.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдёт.