Белый дом: США видят необходимость увеличивать ядерный арсенал страны

Вашингтон видит необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны, сообщил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, американский лидер Джо Байден недавно опубликовал обновлённую информацию о размещении ядерного оружия, учитывающую реалии ядерной эры.

В ней говорится о необходимости полагаться на рост ядерного арсенала, а также сдерживания России, Китая и Северной Кореи.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдёт.