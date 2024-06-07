Четвёртый раз подряд: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Центральный банк России четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на отметке 16% годовых. Как отметили в ЦБ, инфляция в стране перестала снижаться и вдвое превышает целевой уровень 4%. При этом рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, что приводит к дополнительному повышению цен. На этом фоне в регуляторе не исключают вероятности подъёма ключевой ставки на заседании в июле. Это, как полагают аналитики, окажет дополнительное давление на инфляцию.

Центральный банк России четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял в пятницу, 7 июня, по итогам первого летнего заседания.

Согласно оценке регулятора, на среднесрочном горизонте баланс рисков «ещё больше сместился в сторону проинфляционных». Так, если по итогам апреля рост потребительских цен на товары и услуги в России составил 7,8% в годовом выражении, то по состоянию на 3 июня ускорился до 8,1%.

«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорится в пресс-релизе.

Как подчеркнули в Центробанке, для возвращения инфляции к таргету в 4% потребуется «существенно более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий», чем ожидалось ранее. При этом в регуляторе по-прежнему рассчитывают вернуть темпы роста цен к целевым уровням в 2025 году.

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Поясним, что изменение денежно-кредитной политики (ДКП) традиционно считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране дорожают, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность падает, и спустя определённое время ценовое давление должно ослабевать.

Если же уровень инфляции опускается, Центробанк может, напротив, вернуться к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно вновь приводить к оживлению деловой и потребительской активности за счёт удешевления займов и уменьшения доходности депозитов.

Июньское заседание ЦБ стало одним из самых интригующих за последнее время. Тогда как одни опрошенные RT специалисты ожидали сохранения ставки на отметке 16% годовых, другие, напротив, допускали её повышение вплоть до 17%. Главной причиной расхождения прогнозов стала неопределённость вокруг инфляции: рост потребительских цен уже перестал заметно ускоряться, но при этом пока и не замедляется.

«Инфляция не спешит идти на спад, поскольку кредитная активность населения остаётся высокой, а на рынке труда сохраняется дефицит кадров, что стимулирует двузначный рост номинальных зарплат. Корпоративный сектор также активно кредитовался с конца прошлого года, ожидая снижения ставки, которое так и не произошло», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

При этом эффект от предыдущих повышений ключевой ставки пока ещё не полностью транслировался в экономику, в результате чего инфляция по-прежнему остаётся относительно высокой. Такое предположение в беседе с RT сделал главный аналитик СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.

«Также стоит отметить, что около трети прироста объёмов корпоративного кредитования в апреле пришлось на застройщиков. Возможно, после вступления в силу изменений по льготной ипотеке ситуация начнёт постепенно меняться, и это поможет достижению поставленных целей по инфляции», — добавил эксперт.

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Напомним, весной 2022-го, после начала СВО и введения западных санкций, годовая инфляция в России впервые за 20 лет поднималась почти до 18%. Тогда Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а правительство приняло комплекс антикризисных мер, что спустя некоторое время позволило стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

Уже к концу 2022-го годовая инфляция в стране упала до 11,9%, и на этом фоне Банк России перешёл к смягчению монетарной политики. Сперва регулятор постепенно вернул ставку к досанкционным 9,5%, а затем опустил до 7,5%.

Весной 2023-го годовая инфляция замедлилась до 2,3%, но после этого снова начала ускоряться и к началу 2024-го достигла 7,4%. Как объясняли в ЦБ, на фоне активного восстановления экономики от санкций в определённый момент рост внутреннего потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. В попытке обуздать рост цен регулятор с июля по декабрь более чем в два раза повысил ставку — с 7,5 до 16% — и пока продолжает удерживать её на этой отметке.

«Главная проблема денежно-кредитной политики заключается в том, что заранее никогда не известно, какой именно уровень процентных ставок будет способствовать достижению целевого уровня по инфляции. Поэтому, если ЦБ увидит, что отметки 16% недостаточно для обуздания инфляции, регулятор продолжит поиск более эффективного уровня ключевой ставки», — объяснил RT экономист Константин Церазов.

Обновлённый сценарий

Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке намечено на 26 июля. Как отмечают эксперты, решение регулятора во многом будет зависеть от того, как поведёт себя инфляция в ближайшие недели.

«Если по итогам июня инфляция продолжит расти, то в июле мы действительно можем увидеть очередное повышение ключевой ставки. Причём регулятор может поднять её сразу на полтора или два процентных пункта — до 17,5—18% годовых», — предположила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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В то же время специалисты пока расходятся во мнениях относительно того, на каком уровне ключевая ставка может оказаться по итогам текущего года. Одни эксперты всё ещё допускают вероятность смягчения ДКП в 2024-м, другие ожидают этого лишь в 2025-м.

«Пока рано с уверенностью моделировать новые базовые и рисковые сценарии поведения ЦБ в части ставки до конца текущего года. Сейчас можно говорить лишь о том, что сценарий её снижения к концу 2024-го, вероятнее всего, отменяется», — отметил в комментарии RT директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

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Похожей точки зрения придерживается Владимир Малиновский. По его мнению, до конца этого года ключевая ставка вряд ли опустится ниже 16%, а, скорее всего, её снижение начнётся только в 2025-м.

В то же время Александр Бахтин ожидает, что ЦБ перейдёт к смягчению ДКП уже осенью и по итогам года опустит ставку до 15%. Аналогичный прогноз сделала и Наталья Мильчакова.

«По всей видимости, инфляция в России по итогам 2024 года окажется выше прогнозов ЦБ и составит 5—5,5%. Поэтому снижения ключевой ставки, на которое мы прежде рассчитывали в сентябре, теперь ожидаем только в IV квартале — в октябре или даже в декабре», — подчеркнула собеседница RT.

О том, что смягчение ДКП может начаться осенью, предупреждают и специалисты Национального рейтингового агентства. Как полагают в организации, к концу года ключевая ставка, вероятно, будет находиться в диапазоне 15,5—16%, ближе к верхней границе. Аналитики при этом не исключают, что показатель может опуститься до 14,5—15%, но только в случае снижения проинфляционных рисков. Впрочем, второй сценарий эксперты пока считают маловероятным.