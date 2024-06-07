Шмыгаль: больше 70% ТЭС на Украине выведено из строя

Больше 70% тепловых электростанций на Украине выведено из строя, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Фактически 42 энергоблока разрушены, 27% больших тепловых электростанций фактически остаются в рабочем состоянии, 73% повреждены или разрушены и сегодня не работают», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Шмыгаль заявлял, что экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан страны на годы.

4 июня на Украине в эфире телемарафона внезапно пропал свет в студии. Ведущим пришлось заканчивать разговор при свете планшетов.