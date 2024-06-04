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В эфире украинского телемарафона внезапно пропал свет в студии

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На Украине в эфире телемарафона внезапно пропал свет в студии. Ведущим пришлось заканчивать разговор при свете планшетов.
В эфире украинского телемарафона внезапно пропал свет в студии
  • Gettyimages.ru
  • © JMWScout

«Вот в таких реалиях мы живём», — констатировала украинская ведущая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отметил, что экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан страны на годы.

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