Шмыгаль заявил, что украинцам придётся годами экономить электричество

Экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан Украины на годы.

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.

По словам премьера, целью украинцев должна быть экономия на всех уровнях: от предприятий до отдельных квартир.

«Последствия (повреждений энергообъектов. — RT) долговременны. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы», — заявил Шмыгаль.

Ранее власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей.