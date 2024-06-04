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Шмыгаль заявил, что украинцам придётся годами экономить электричество

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Экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан Украины на годы.
Шмыгаль заявил, что украинцам придётся годами экономить электричество
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.

По словам премьера, целью украинцев должна быть экономия на всех уровнях: от предприятий до отдельных квартир.

«Последствия (повреждений энергообъектов. — RT) долговременны. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы», — заявил Шмыгаль.

Ранее власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей.

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