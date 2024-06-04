Шмыгаль заявил, что украинцам придётся годами экономить электричество
- Gettyimages.ru
Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.
По словам премьера, целью украинцев должна быть экономия на всех уровнях: от предприятий до отдельных квартир.
«Последствия (повреждений энергообъектов. — RT) долговременны. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы», — заявил Шмыгаль.
Ранее власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей.