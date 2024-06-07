Путин воспользовался цитатой Сталина, говоря о «партнёрах» России
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Отвечая на вопрос модератора Сергея Караганова, Путин отметил: «Ну вот такие партнёры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли?»
«Но надо добиваться, конечно, таких договорённостей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надёжны», — сказал президент России.
Глава государства также высказался о европейских культурных ценностях, которые «отравляются сторонниками глобального либерализма».