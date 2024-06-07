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Путин: ценности Европы отравляются сторонниками глобального либерализма

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Европейские культурные ценности отравляются сторонниками глобального либерализма, которые ставят во главу угла оторванные от действительности идеи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Путин: ценности Европы отравляются сторонниками глобального либерализма
  • kremlin.ru

«Культура — это прежде всего сознание людей. Оно отравляется сегодняшними глобальными либералистами, которые во главу угла ставят не интересы своих собственных народов, не свой культурный код, а свои какие-то оторванные от реальной действительности идеи», — сказал он.

Что касается элементов европейской культуры, то Россия их не утрачивает, однако в Западной Европе эта «европейская культура» теряется, добавил президент.

«Её скоро там совсем не останется», — считает Путин.

В октябре прошлого года президент отметил, что у России много друзей в Европе, где множество людей разделяют традиционные семейные ценности, просто сейчас они ведут себя «потише».

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