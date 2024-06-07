Путин: ценности Европы отравляются сторонниками глобального либерализма

Европейские культурные ценности отравляются сторонниками глобального либерализма, которые ставят во главу угла оторванные от действительности идеи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

«Культура — это прежде всего сознание людей. Оно отравляется сегодняшними глобальными либералистами, которые во главу угла ставят не интересы своих собственных народов, не свой культурный код, а свои какие-то оторванные от реальной действительности идеи», — сказал он.

Что касается элементов европейской культуры, то Россия их не утрачивает, однако в Западной Европе эта «европейская культура» теряется, добавил президент.

«Её скоро там совсем не останется», — считает Путин.

В октябре прошлого года президент отметил, что у России много друзей в Европе, где множество людей разделяют традиционные семейные ценности, просто сейчас они ведут себя «потише».