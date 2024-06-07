«Приставлял к горлу нож и показывал, как он их убьёт»: в Лобне зарезали зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева

В подмосковной Лобне убит заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев. На мужчину набросился с ножом сталкер, который несколько месяцев преследовал жену погибшего. По данным СК, он несколько раз ударил ножом Еговцева, который успел дать отпор нападавшему и ранил его, но от полученных травм скончался на месте. Злоумышленник задержан, сейчас он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ночь на 7 июня в Лобне был убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, подозреваемого в убийстве — жителя Лобни 1986 г. р. — задержали, сейчас он находится в больнице.

«Установлено, что 7 июня 2024 года в подъезде жилого дома, расположенного в городе Лобне, между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанёс не менее восьми ударов ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал RT руководитель «Зова народа» Сергей Зайцев, задержанный уже давно преследовал Еговцева — пытался отбить у него жену. По словам собеседника RT, напавший на Еговцева по молодости был знаком с супругой общественника, Екатериной, и был безответно в неё влюблён. От Антона он требовал бросить женщину.

В Следственном комитете также сообщили, что конфликт между мужчинами возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего.

По словам Сергея Зайцева, преследование Еговцева продолжалось около полугода: сталкер постоянно стучал в двери квартиры семьи, мог подъехать на машине на улице и жестом показать Антону Еговцеву, как перерезает ему горло.

Два месяца назад преследователь напал на Антона у подъезда, но драку проиграл и попал в больницу.

«В этот раз всё случилось в подъезде. За два часа до убийства я говорил с Антоном, у него была высокая температура, и он жаловался на плохое самочувствие. Но даже в слабом состоянии он смог дать отпор отморозку. У нападавшего тоже несколько ножевых ранений, но Антон скончался на месте», — рассказал Зайцев.

В управлении СК по Московской области уже сообщили, что следствие даст оценку действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения к ранее поданным заявлениям о преследовании со стороны жены погибшего.

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, супруга Антона Еговцева обращалась в полицию вчера в 21:21, потому что у подъезда в машине сидел её знакомый, который ранее ей угрожал. Причём она уже обращалась в полицию по этому же поводу.

По данным собеседника RT, незадолго до 23:00 в полицию обратился сам Еговцев, после чего к его дому прибыл полицейский наряд. Чем закончился разговор с полицией, источник не уточнил. Однако известно, что около 01:00 и в 01:39 соседка Еговцева позвонила в полицию и сообщила, что к ней в дверь кто-то ломится.

Как выяснил RT, эта женщина позднее вызвала скорую раненому соседу.

Согласно медицинским документам, она позвонила медикам в 01:54. Приехавшие на вызов врачи описали, в каком положении находился убитый: «Тело мужчины находится на полу в положении лёжа на спине головой к стене, ногами к двери квартиры... Руки вдоль туловища. Без сознания. ФИО неизвестно. В таком состоянии обнаружили жильцы».

По информации источника RT в правоохранительных органах, смерть Антона Еговцева была зафиксирована в 02:59. Как отметил глава «Зова народа» Сергей Зайцев, Антон сумел дать отпор нападавшему — в итоге тот попал в больницу с колотым ранением предплечья.

«В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательной базы продолжается», — отмечают в управлении СК по Московской области.

У Антона Еговцева остался пятилетний сын, добавил руководитель движения «Зов народа».

Злоумышленником оказался 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.

Как рассказал RT родной брат супруги убитого, Александр, преследователь не оставлял семью в покое на протяжении последнего полугода.

«Мы неоднократно обращались в полицию. Но там говорили: «Пока не убил — нечего к нам обращаться». Он приставлял к своему горлу нож и показывал, как он их убьёт. Сидел в своей машине и караулил», — заявил Александр.

Он добавил, что драки между Еговцевым и Матвеевым ранее уже происходили не один раз. Оба мужчины писали друг на друга заявления в полицию, а Еговцев однажды даже сломал челюсть Матвееву. Впоследствии тот забрал своё заявление.

«Моей сестре Екатерине он говорил, что знает её со школы, что тоже учился там. Но ни я, ни Катя его не помним. Вчера сестра была у нас. Потом ушла домой. Но вернулась, потому что Матвеев снова сидел внизу в своей машине. Екатерина не стала заходить. Мы позвонили Антону, сказали, что Матвеев снова там. Катя вызвала полицию», — вспоминает брат овдовевшей супруги Еговцева.

По его словам, перед убийством Матвеев выключил свет в подъезде. В три часа ночи домой к семье Еговцевых приехали полицейские.

«Они стали искать, говорили, что пойдёт по 105-й статье. Они думали, что мы его укрываем», — заявил собеседник RT.