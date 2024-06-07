Пушилин: ежедневно продолжается освобождение ДНР в её конституционных границах

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка и других населённых пунктов республики.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населённых пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ», — отметил он.

При этом Пушилин заявил, что нет шапкозакидательства и авральных действий, которые могли бы привести к многочисленным потерям личного состава.

По его словам, это чревато различными последствиями не только для ДНР, но и в целом для России.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в течение недели освободили населённый пункт Парасковиевка в ДНР.