Пушилин: ежедневно продолжается освобождение ДНР в её конституционных границах
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населённых пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ», — отметил он.
При этом Пушилин заявил, что нет шапкозакидательства и авральных действий, которые могли бы привести к многочисленным потерям личного состава.
По его словам, это чревато различными последствиями не только для ДНР, но и в целом для России.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в течение недели освободили населённый пункт Парасковиевка в ДНР.