Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, заявили в его офисе.

Сообщение приводит РИА Новости.

«Он не поедет. ООН будет представлена на соответствующем уровне», — сказал представитель офиса Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.

Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.