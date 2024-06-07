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Генсек ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, заявили в его офисе.
Генсек ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Fatih Aktas/Anadolu

Сообщение приводит РИА Новости.

«Он не поедет. ООН будет представлена на соответствующем уровне», — сказал представитель офиса Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.

Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.

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