Макрон: Франция начинает подготовку украинских пилотов немедленно

Франция приступает к подготовке украинских пилотов к использованию французских истребителей Mirage 2000, которые Париж планирует передать украинской армии. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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«Подготовка украинских пилотов начнётся немедленно», — сказал Макрон, слова которого приводит газета Le Figaro. 6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.