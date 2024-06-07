RT в Telegram
Подпишись

Макрон: Франция начинает подготовку украинских пилотов немедленно

Короткая ссылка
Франция приступает к подготовке украинских пилотов к использованию французских истребителей Mirage 2000, которые Париж планирует передать украинской армии. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Макрон: Франция начинает подготовку украинских пилотов немедленно
  • Gettyimages.ru
  • © aviation-images.com/Universal Images Group

«Подготовка украинских пилотов начнётся немедленно», — сказал Макрон, слова которого приводит газета Le Figaro.

6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить