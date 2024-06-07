Макрон: Франция начинает подготовку украинских пилотов немедленно
Франция приступает к подготовке украинских пилотов к использованию французских истребителей Mirage 2000, которые Париж планирует передать украинской армии. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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«Подготовка украинских пилотов начнётся немедленно», — сказал Макрон, слова которого приводит газета Le Figaro.
6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.
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