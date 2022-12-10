Президент самопровозглашённого Косова отложила муниципальные выборы в сербских районах

Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи перенесла досрочные муниципальные выборы в сербских районах с декабря на апрель.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Османи.

Отмечается, что после встречи с лидерами парламентских партий было принято решение назначить 23 апреля датой проведения досрочных муниципальных выборов в населённых пунктах Северна-Митровица, Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан.

Ранее издание «Вечерне новости» сообщило, что сербы сооружают баррикады на севере Косова после того, как в Приштине задержали экс-сотрудника местного МВД Деяна Пантича.