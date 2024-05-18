Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии пятерых избитых беженцев

Белорусские пограничники 17 мая обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых граждан Сомали. Им оказали необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии, у беженцев диагностировали травмы ног, а также ссадины. Троим из них потребовалась госпитализация. По словам одного из пострадавших, перед избиением они попросили о предоставлении убежища в Польше.

«Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта на границе с Латвией.