Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта на границе с Латвией

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта возле границы с Латвией.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«В субботу, 23 марта, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого мужчину африканской внешности около калитки для животных», — говорится в сообщении.

Как рассказал пограничникам мужчина, на латвийской территории его избили люди в военной форме. У него повреждена нога, а также зафиксированы множественные гематомы. Мигранта госпитализировали.

Ранее пограничный комитет Белоруссии сообщил о двух случаях гибели беженцев и одном факте выталкивания избитого иностранца, зафиксированных на границе республики с Польшей и Латвией.