Два трупа и избитого иностранца нашли на границе Белоруссии с Польшей и Латвией

Пограничный комитет Белоруссии сообщил о двух случаях гибели беженцев и одном факте выталкивания избитого иностранца, зафиксированных на границе республики с Польшей и Латвией.

В опубликованном пресс-службой комитета сообщении указывается, что первый труп беженца пограничники обнаружили 9 марта на границе с Польшей. На его теле отчётливо виднелись гематомы и ссадины.

Второе тело нашли 10 марта. Оно находилось возле калитки в латвийском заграждении. В этот же день на участке границы с Латвией обнаружили ещё одного иностранца, находившегося в шоковом состоянии.

«Беженец рассказал, что был задержан и жестоко избит латвийскими силовиками. Кроме физического насилия, они сломали его телефон и вытеснили через забор без еды и воды», — отметили в пресс-службе пограничного комитета.

В начале марта в Минске заявили об обнаружении в Верхнедвинском районе вблизи границы с Латвией тела другого беженца.