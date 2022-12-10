«Вечерне новости»: сербы сооружают баррикады в Косове из-за задержания экс-полицейского

Издание «Вечерне новости» сообщило, что сербы сооружают баррикады на севере частично признанного Косова после того, как в Приштине задержали экс-сотрудника местного МВД Деяна Пантича.

В сообщении говорится, что сербы собираются в районе посёлка Лепосавич. Также несколько сотен граждан собрались в местечке Рударе близ Звечана.

«Сербы устанавливают баррикады», — пишет издание.

Также сообщается о сиренах воздушной тревоги на севере Косовска-Митровицы.

8 декабря «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Позже косовская полиция подтвердила информацию об увеличении численности сотрудников в населённой сербами северной части края.

Кроме того, стало известно, что власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в непризнанное Косово.