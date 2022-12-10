«Вечерне новости»: сербы сооружают баррикады в Косове из-за задержания экс-полицейского
- AP
В сообщении говорится, что сербы собираются в районе посёлка Лепосавич. Также несколько сотен граждан собрались в местечке Рударе близ Звечана.
«Сербы устанавливают баррикады», — пишет издание.
Также сообщается о сиренах воздушной тревоги на севере Косовска-Митровицы.
8 декабря «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.
Позже косовская полиция подтвердила информацию об увеличении численности сотрудников в населённой сербами северной части края.
Кроме того, стало известно, что власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в непризнанное Косово.