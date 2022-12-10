Узнать больше

«Вечерне новости»: сербы сооружают баррикады в Косове из-за задержания экс-полицейского

Короткая ссылка
Издание «Вечерне новости» сообщило, что сербы сооружают баррикады на севере частично признанного Косова после того, как в Приштине задержали экс-сотрудника местного МВД Деяна Пантича.
«Вечерне новости»: сербы сооружают баррикады в Косове из-за задержания экс-полицейского
  • AP

В сообщении говорится, что сербы собираются в районе посёлка Лепосавич. Также несколько сотен граждан собрались в местечке Рударе близ Звечана.

«Сербы устанавливают баррикады», — пишет издание.

Также сообщается о сиренах воздушной тревоги на севере Косовска-Митровицы.

8 декабря «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Позже косовская полиция подтвердила информацию об увеличении численности сотрудников в населённой сербами северной части края.

Кроме того, стало известно, что власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в непризнанное Косово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить