Гафин: «Динамо» выполнило задачу на сезон, контракт с Личкой будет продлён автоматически

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о контракте главного тренера столичного клуба Марцела Лички.

«Динамо» выполнило задачу на сезон, контракт с тренером Личкой будет продлён автоматически», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» (51) занимает второе место и имеет игру в запасе. «Краснодар» — на третьей позиции (50), также имеет игру в запасе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может досрочно стать чемпионом РПЛ сезона-2023/24 после 29-го тура.