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«Динамо» может досрочно стать чемпионом РПЛ сезона-2023/24 после 29-го тура

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«Динамо» может досрочно выиграть чемпионат России по футболу.
«Динамо» может досрочно стать чемпионом РПЛ сезона-2023/24 после 29-го тура
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Динамо» нанесло поражение «Крыльям Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

Подопечные Марцела Лички набрали 56 очков и продолжают лидировать в таблице РПЛ. У «Зенита» 51 очко и игра в запасе. «Краснодар» (50) также имеет игру в запасе.

Столичный клуб может досрочно стать чемпионом РПЛ. Для этого есть два условия: если «Зенит» не сумеет одержать победу над «Ахматом», а «Краснодар» не сумеет обыграть «Сочи».

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал возможное чемпионство столичного клуба в текущем сезоне.

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