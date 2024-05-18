«Динамо» может досрочно стать чемпионом РПЛ сезона-2023/24 после 29-го тура

«Динамо» может досрочно выиграть чемпионат России по футболу.

«Динамо» нанесло поражение «Крыльям Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

Подопечные Марцела Лички набрали 56 очков и продолжают лидировать в таблице РПЛ. У «Зенита» 51 очко и игра в запасе. «Краснодар» (50) также имеет игру в запасе.

Столичный клуб может досрочно стать чемпионом РПЛ. Для этого есть два условия: если «Зенит» не сумеет одержать победу над «Ахматом», а «Краснодар» не сумеет обыграть «Сочи».

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал возможное чемпионство столичного клуба в текущем сезоне.