«Динамо» может досрочно стать чемпионом РПЛ сезона-2023/24 после 29-го тура
- РИА Новости
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«Динамо» нанесло поражение «Крыльям Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:1.
Подопечные Марцела Лички набрали 56 очков и продолжают лидировать в таблице РПЛ. У «Зенита» 51 очко и игра в запасе. «Краснодар» (50) также имеет игру в запасе.
Столичный клуб может досрочно стать чемпионом РПЛ. Для этого есть два условия: если «Зенит» не сумеет одержать победу над «Ахматом», а «Краснодар» не сумеет обыграть «Сочи».
Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал возможное чемпионство столичного клуба в текущем сезоне.