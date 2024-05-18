Взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области

Взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Перед этим в регионе была объявлена ракетная опасность.

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Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Подробности происшедшего не приводятся. Ранее сообщалось, что в Полтавской области повреждён объект энергетической инфраструктуры. Также взрыв произошёл в Харькове.