Взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области
Взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Перед этим в регионе была объявлена ракетная опасность.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Подробности происшедшего не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области повреждён объект энергетической инфраструктуры. Также взрыв произошёл в Харькове.
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