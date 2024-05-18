Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич уверен, что жители Харьковской области должны сами определять свою судьбу.

«Будущее Харьковской области — это счастливые люди, которые должны сами определять свою судьбу и вектор развития», — сказал парламентарий РИА Новости.

Сенатор отметил, что за годы «незалежности» власти и их кураторы «всё решали за народ, считая его лишь «ресурсом», а не полноценным обществом».

Президент Владимир Путин ранее связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны, вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливала приграничные регионы.

Так, за неделю боевых действий российские военные из группировки войск «Север» освободили в регионе 12 населённых пунктов.

18 мая стало известно, что группировка ВС России освободила Старицу в Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника.