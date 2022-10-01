США передали Венесуэле двух ранее задержанных граждан республики

Власти Венесуэлы сообщили, что США освободили двух граждан боливарианской республики. По гуманитарным причинам Каракас освободил группу американцев, сообщил вице-президент Венесуэлы Альфред Насарет.

«Боливарианская Республика Венесуэла желает сообщить нашему народу и международному сообществу, что в результате переговоров, проведённых с 5 марта с представителями правительства Соединённых Штатов, удалось освободить двух молодых венесуэльцев, несправедливо заключённых в тюрьму этой страны», — приводит его заявление РИА Новости.

Правительство Венесуэлы «приветствует результаты этих переговоров».

Как ранее сообщил Белый дом, Венесуэла освободила семерых граждан США, которые были задержаны в южноамериканской стране.