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Венесуэла освободила семерых граждан США

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Венесуэла освободила семерых граждан США, которые были задержаны в южноамериканской стране. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
Венесуэла освободила семерых граждан США
  • AP

«Сегодня, после нескольких лет незаконного задержания в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана», — говорится в заявлении Байдена.

Как ранее заявили в Белом доме, Соединённые Штаты могут начать процедуру отмены односторонних санкций в отношении Венесуэлы, если в диалоге между властями и оппозицией этой страны наметится прогресс.

Также помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что власти США готовы к улучшению отношений с Венесуэлой по ряду сфер по принципу «действие в ответ на действие». 

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