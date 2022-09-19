Белый дом готов к постепенному снятию санкций с Венесуэлы при условии диалога с оппозицией

Соединённые Штаты могут начать процедуру отмены односторонних санкций в отношении Венесуэлы, если в диалоге между властями и оппозицией этой страны наметится прогресс. Об этом заявил старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуан Гонсалес.

По его словам, американская сторона прикладывает все усилия для «установления демократии» в Венесуэле путём диалога с венесуэльскими властями.

«И мы очень ясно сигнализировали о том, что… готовы смягчать санкции на основе прогресса на данных переговорах. И мы вновь введём эти санкции, если будет регресс или отсутствие переговоров», — цитирует Гонсалеса ТАСС.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон не намерен ужесточать режим уже существующих санкций в отношении Венесуэлы.

В июне в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден допустил смягчение санкций против Венесуэлы.

Также помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что власти США готовы к улучшению отношений с Венесуэлой по ряду сфер по принципу «действие в ответ на действие».