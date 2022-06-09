В Белом доме заявили, что Байден допустил смягчение санкций против Венесуэлы
«Президент Байден подтвердил, что США готовы скорректировать политику санкций в соответствии с результатами этих переговоров, которые дают возможность венесуэльскому народу определять будущее своей страны», — говорится в сообщении американской администрации.
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США готовы к улучшению отношений с Венесуэлой по ряду сфер по принципу «действие в ответ на действие».
Кроме того, в США ожидают участия представителей Гуаидо в Саммите Америк.
Также Министерство финансов США внесло несколько исключений в санкции, введённые ранее против Кубы.