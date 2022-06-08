В США выразили готовность к улучшению отношений с Венесуэлой

Власти США готовы к улучшению отношений с Венесуэлой по ряду сфер по принципу «действие в ответ на действие», заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы готовы предпринимать шаги, если с их стороны будут шаги, это должно быть действием в ответ на действие», — цитирует его ТАСС.

По словам Салливана, первым таким шагом могло бы быть достижение ряда соглашений с оппозицией, которые стали бы свидетельством добросовестности Каракаса.

По данным Reuters, Госдепартамент США ранее дал согласие на возобновление поставок нефти итальянской компанией Eni и испанской Repsol из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть.

При этом США оговорили, что «нефть должна идти в Европу, она не может быть перепродана где-то ещё».