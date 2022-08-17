Сенатор Кеннеди заявил, что жители США предпочли бы видеть Байдена продавцом телемагазина
По его словам, которые передаёт РИА Новости, Байден в период своего президентства наступил «на все грабли, что были разбросаны во дворе».
Он также подчеркнул, что американцы не испытывают ненависти к действующему президенту, однако большинство из них придерживаются мнения, что Байден плохо справляется со своей работой.
Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что Байдену необходимо покинуть президентский пост, поскольку страна под его руководством оказалась в тяжёлой ситуации.