Сенатор Кеннеди заявил, что жители США предпочли бы видеть Байдена продавцом телемагазина

Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди в эфире телеканала Fox News заявил, что жители США предпочли бы видеть американского лидера Джо Байдена не главой государства, а продавцом телемагазина.

По его словам, которые передаёт РИА Новости, Байден в период своего президентства наступил «на все грабли, что были разбросаны во дворе».

Он также подчеркнул, что американцы не испытывают ненависти к действующему президенту, однако большинство из них придерживаются мнения, что Байден плохо справляется со своей работой.

Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что Байдену необходимо покинуть президентский пост, поскольку страна под его руководством оказалась в тяжёлой ситуации.