Постпредство КНДР при ООН: никто не может обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием

Северная Корея не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а значит, никто не имеет право обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием, заявили в постпредстве КНДР при ООН.

«Никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону», — приводит заявление РИА Новости. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны». Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия.