В Госдепе сообщили об отсутствии планов Блинкена встречаться с Лавровым в Камбодже
«У нас нет планов встречаться с Лавровым в Камбодже», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Блинкен с 2 по 12 августа совершит визиты в Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР.
Также 29 июля Блинкен заявил, что провёл разговор с Лавровым.
Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
Американский госсекретарь отметил, что его беседа с Лавровым была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключёнными.