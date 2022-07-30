В Госдепе сообщили об отсутствии планов Блинкена встречаться с Лавровым в Камбодже

Представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга сообщил, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергея Лаврова в Камбодже на неделе АСЕАН не планируется.

«У нас нет планов встречаться с Лавровым в Камбодже», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Блинкен с 2 по 12 августа совершит визиты в Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР.

Также 29 июля Блинкен заявил, что провёл разговор с Лавровым.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Американский госсекретарь отметил, что его беседа с Лавровым была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключёнными.