военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Блинкен посетит Конго, Руанду, ЮАР, Камбоджу и Филиппины

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 12 августа совершит визиты в Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР, в этих странах он планирует в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
Блинкен посетит Конго, Руанду, ЮАР, Камбоджу и Филиппины
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Rose Layden

Как уточняет ТАСС, 3—5 августа Блинкен будет в Пномпене (Камбоджа), где поучаствует в совещаниях глав МИД в форматах США — АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита, а также регионального форума АСЕАН по безопасности.

Вместе с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров 4—5 августа также будет находиться в Пномпене, пишет агентство.

Ранее официальный представитель Госдепа заявил, что США запросили разговор Блинкена с Лавровым, Москва подтвердила получение запроса.

Глава МИД России сообщил, что российская сторона согласовывает время контакта с госсекретарём США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить