Блинкен посетит Конго, Руанду, ЮАР, Камбоджу и Филиппины
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Как уточняет ТАСС, 3—5 августа Блинкен будет в Пномпене (Камбоджа), где поучаствует в совещаниях глав МИД в форматах США — АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита, а также регионального форума АСЕАН по безопасности.
Вместе с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров 4—5 августа также будет находиться в Пномпене, пишет агентство.
Ранее официальный представитель Госдепа заявил, что США запросили разговор Блинкена с Лавровым, Москва подтвердила получение запроса.
Глава МИД России сообщил, что российская сторона согласовывает время контакта с госсекретарём США.