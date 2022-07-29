Блинкен посетит Конго, Руанду, ЮАР, Камбоджу и Филиппины

Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 12 августа совершит визиты в Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР, в этих странах он планирует в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Как уточняет ТАСС, 3—5 августа Блинкен будет в Пномпене (Камбоджа), где поучаствует в совещаниях глав МИД в форматах США — АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита, а также регионального форума АСЕАН по безопасности.

Вместе с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров 4—5 августа также будет находиться в Пномпене, пишет агентство.

Ранее официальный представитель Госдепа заявил, что США запросили разговор Блинкена с Лавровым, Москва подтвердила получение запроса.

Глава МИД России сообщил, что российская сторона согласовывает время контакта с госсекретарём США.