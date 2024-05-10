Мэр Томска поговорил с ветераном Бондаренко после инцидента на параде
- РИА Новости
Ветеран ранее пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде Победы.
«Я... убедился, что он чувствует себя хорошо», — написал он в Telegram-канале.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия помнит и чтит всех, кто сражался за неё в Великой Отечественной войне и в ходе СВО.
Глава Перми Эдуард Соснин заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.