Мэр Томска поговорил с ветераном Бондаренко после инцидента на параде

Мэр Томска Дмитрий Махиня провёл телефонный разговор с ветераном Великой Отечественной войны Фёдором Бондаренко.

Ветеран ранее пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде Победы.

«Я... убедился, что он чувствует себя хорошо», — написал он в Telegram-канале.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия помнит и чтит всех, кто сражался за неё в Великой Отечественной войне и в ходе СВО.

Глава Перми Эдуард Соснин заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.