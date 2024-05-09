Глава Перми Соснин заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа

Глава Перми Эдуард Соснин заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает URA.RU.

«В этот день мы ещё раз говорим спасибо всем, кто приближал победу на фронте и в тылу, тем, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений. Самоотверженность, воля и трудовой подвиг — эти черты старшего поколения пермяков и сейчас свойственны нашим землякам», — отметил Соснин.

По его словам, события Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю каждой семьи.

Также стало известно, что Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Борис Волынов поздравил жителей Кемеровской области с 9 Мая, передаёт издание «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Сергея Цивилёва.

«Это замечательный праздник. И он останется надолго-надолго, на многие поколения. Я вас поздравляю и желаю всего самого доброго», — сказал Волынов.

Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с Днём Победы 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева.