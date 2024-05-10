МО Украины: резервные подразделения ВСУ отправлены в Харьковскую область

Резервные подразделения ВСУ переброшены на Волчанское направление в Харьковской области.

Об этом заявили в Минобороны Украины.

«Резервные подразделения направлены на Волчанское направление для усиления обороны в Харьковской области», — сообщает ведомство в Telegram.

Количество и состав подразделений не уточняется.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что идут бои на нескольких участках линии соприкосновения.

Украинская армия 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области.