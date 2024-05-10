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МО Украины: резервные подразделения ВСУ отправлены в Харьковскую область

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Резервные подразделения ВСУ переброшены на Волчанское направление в Харьковской области.
МО Украины: резервные подразделения ВСУ отправлены в Харьковскую область
  • AP
  • © Vadim Ghirda

Об этом заявили в Минобороны Украины.

«Резервные подразделения направлены на Волчанское направление для усиления обороны в Харьковской области», — сообщает ведомство в Telegram.

Количество и состав подразделений не уточняется.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что идут бои на нескольких участках линии соприкосновения.

Украинская армия 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области.

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