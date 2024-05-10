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Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за достижение результатов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что каждый член правительства должен нести персональную ответственность за достижение результатов.
Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за достижение результатов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, результаты должны быть важнее формальных процедур и регламентов.

«Каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижение», — сказал Мишустин.

Он добавил, что эти ценности для нового состава правительства будут ориентиром в работе.

10 мая депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.

За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов.

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