Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за достижение результатов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что каждый член правительства должен нести персональную ответственность за достижение результатов.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, результаты должны быть важнее формальных процедур и регламентов.

«Каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижение», — сказал Мишустин.

Он добавил, что эти ценности для нового состава правительства будут ориентиром в работе.

10 мая депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.

За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов.