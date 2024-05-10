Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за достижение результатов
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, результаты должны быть важнее формальных процедур и регламентов.
«Каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижение», — сказал Мишустин.
Он добавил, что эти ценности для нового состава правительства будут ориентиром в работе.
10 мая депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.
За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов.