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Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов

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Премьер России Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов правительства, не отвечающих на звонки депутатов.
Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин пообещал, что «если кто кому не перезвонил», в том числе исполняющие обязанности, он разберётся.

Он попросил Володина сделать список членов правительства, не отвечающих на звонки депутатов.

По его словам, каждый член правительства должен нести персональную ответственность за достижение результатов.

10 мая депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.

За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов.

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