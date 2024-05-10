Мишустин не поддержал идею отказаться от бюджетного правила и ФНБ
Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с идеей отказаться от бюджетного правила и накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ).
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Что касается предложения отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ... С этим согласиться я не могу», — заявил он.
Ранее Мишустин заявил, что уровень государственного долга в стране — один из самых низких в мире, 17%.
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