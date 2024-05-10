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Мишустин не поддержал идею отказаться от бюджетного правила и ФНБ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с идеей отказаться от бюджетного правила и накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Мишустин не поддержал идею отказаться от бюджетного правила и ФНБ
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Что касается предложения отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ... С этим согласиться я не могу», — заявил он.

Ранее Мишустин заявил, что уровень государственного долга в стране — один из самых низких в мире, 17%.

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