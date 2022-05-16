Яровая: биолаборатории по периметру границы с Россией можно рассматривать как объекты НАТО

Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая заявила, что созданные США биологические лаборатории по периметру границы Украины с Россией можно рассматривать как объекты НАТО.

РИА Новости

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Об этом сообщает РИА Новости. «Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО», — сказала она. Ранее зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что Пекин обеспокоен материалами России о биолабораториях США на Украине. В марте глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о существовании более 300 финансируемых США биолабораторий в мире.