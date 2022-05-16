Яровая: биолаборатории по периметру границы с Россией можно рассматривать как объекты НАТО
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО», — сказала она.
Ранее зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что Пекин обеспокоен материалами России о биолабораториях США на Украине.
В марте глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о существовании более 300 финансируемых США биолабораторий в мире.