В мире существует более 300 гражданских и военных биолабораторий, финансируемых США, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США — и военных, и гражданских. Сегодня их ещё больше. Когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300», — приводит её слова РИА Новости.

Попова отметила, что на фоне пандемии COVID-19 ряд стран ведёт строительство новых объектов.

Ранее газета Daily Mail выявила доказательства причастности бизнесмена Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена, к биолабораториям на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «это очень чувствительная информация», Россия будет требовать объяснений вместе с Китаем.