Попова заявила о существовании более 300 финансируемых США биолабораторий в мире
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«Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США — и военных, и гражданских. Сегодня их ещё больше. Когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300», — приводит её слова РИА Новости.
Попова отметила, что на фоне пандемии COVID-19 ряд стран ведёт строительство новых объектов.
Ранее газета Daily Mail выявила доказательства причастности бизнесмена Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена, к биолабораториям на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «это очень чувствительная информация», Россия будет требовать объяснений вместе с Китаем.