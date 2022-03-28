Попова заявила о существовании более 300 финансируемых США биолабораторий в мире

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В мире существует более 300 гражданских и военных биолабораторий, финансируемых США, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила о существовании более 300 финансируемых США биолабораторий в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

«Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США — и военных, и гражданских. Сегодня их ещё больше. Когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300», — приводит её слова РИА Новости.

Попова отметила, что на фоне пандемии COVID-19 ряд стран ведёт строительство новых объектов.

Ранее газета Daily Mail выявила доказательства причастности бизнесмена Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена, к биолабораториям на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «это очень чувствительная информация», Россия будет требовать объяснений вместе с Китаем.

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